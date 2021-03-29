В Харькове умер 11-летний мальчик с COVID-19 и герпесвирусной инфекцией

В Харькове умер 11-летний мальчик из села Ватутино Нововодолажской объединенной территориальной громады. У ребенка диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.

Об этом сообщает " 057 " со ссылкой на главного санитарного врача области Любовь Махоту.

Известно, что школьник попал в больницу 8 марта. За его жизнь боролись больше двух недель. 26 марта пациент умер.

"Был диагностирован COVID-19 и тяжелая форма герпесвирусной инфекции", - сказала Махота.

Напомним, по данным на конец прошлой недели, в Украине в больницах проходили лечение от коронавируса 43 585 человек. Всего в стране введено 74 927 коек для пациентов с COVID-19.

Главный санврач Украины отметил, что 64 143 больничные койки обеспечены возможностью предоставления кислородной терапии.

Отметим, министерство здравоохранения расширило "красную" зону карантина в 11 регионах. С 29 марта в этой зоне оказалась Черниговская область. Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.

В "красной зоне" действуют самые жесткие карантинные меры - запрещено принимать посетителей в ресторанах, работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов. Что касается ограничений в отношении транспорта, то полномочия передали местным властям.