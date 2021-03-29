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У Харкові помер 11-річний хлопчик з COVID-19 та герпесвірусною інфекцією

Новость на русском → Харківська область, Понеділок 29 березня 2021 15:03
У Харкові помер 11-річний хлопчик з COVID-19 та герпесвірусною інфекцією Фото: у Харкові за життя 11-річного хлопичка боролися понад два тижні (УНІАН)
Автор: Андрій Василюк

У Харкові помер 11-річний хлопчик з села Ватутіне Нововодолазької об'єднаної територіальної громади. У дитини діагностували COVID-19 та тяжку форму герпесвірусної інфекції.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на головну санітарну лікарку області Любов Махоту.

"Було діагностовано COVID-19 та важку форму герпесвірусної інфекції", - сказала Махота.

Головний лікар дитячої інфекційної лікарні Дмитро Кухар повідомив, що школяр потрапив до лікарні 8 березня. За його життя боролися понад два тижні. 26 березня пацієнт помер.

"У нього був COVID і менінгоенцефаліт - тяжкий герпетичний менінгоенцефаліт", - розповів Кухар.

Як протікала хвороба, головний лікар не уточнив. Відсутня інформація й від Центру первинної допомоги ОТГ. В лабцентрі пообіцяли, що інформація про смерть дитини буде відображена у статистиці COVID-19 Харківської області. Летальних випадків серед дітей з підтвердженим COVID-19 на Харківщині досі не було.

Нагадаємо, за даними на кінець минулого тижня, в Україні у лікарнях проходили лікування від коронавірусу 43 585 осіб. Всього в країні введено 74 927 ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Головний санлікар України зазначив, що 64 143 лікарняні ліжка забезпечені можливістю надання кисневої терапії.

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