В Харькове заканчиваются койки для больных COVID-19

В больницах Харькова заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом. В областной инфекционной больнице осталось три свободных места.

Об этом сообщает "Суспільне".

Реанимационные отделения заполнены полностью.

"На утро (7 октября - ред.) находятся 287 больных. Можем принять трех до 290. Реанимация стабильно на 100% заполнена, другой ситуации нет. Стабильно 12 больных в реанимации, плюс больные в палатах интенсивной терапии на базе других отделений", - сообщила заместитель директора больницы Валентина Маслова.

В то же время, Харьковский областной специализированный диспансер радиационной защиты населения переполнен, сообщает NewsRoom.

"На сегодня в больнице перепрофилировали 110 койко-мест для инфицированных коронавирусом. При этом лечение в медучреждении получает 121 пациент с COVID-19", - сообщила директор чернобыльской больницы Ирина Пирогова.

По ее словам, несмотря на то, что свободных больничных коек уже нет, диспансер не прекращает прием пациентов с коронавирусом.

Напомним, в Украине антирекорд по коронавирусу, выявили 4753 новых заражения.

О возможности возвращения жесткого карантина в Украине говорится в материале "Снова под замок. Грозит ли украинцам жесткий карантин".