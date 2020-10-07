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У Харкові закінчуються ліжка для хворих на COVID-19

Новость на русском → Харків, Середа 07 жовтня 2020 19:21
У Харкові закінчуються ліжка для хворих на COVID-19 Фото: лікарня (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У лікарнях Харкова закінчуються ліжка для пацієнтів з коронавірусом. В обласній інфекційній лікарні залишилося три вільних місця.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реанімаційні відділення заповнені повністю.

На ранок (7 жовтня - ред.) знаходяться 287 хворих. Можемо прийняти трьох до 290. Реанімація стабільно на 100% заповнена, іншій ситуації немає. Стабільно 12 хворих у реанімації, плюс хворі в палатах інтенсивної терапії на базі інших відділень", - повідомила заступник директора лікарні Валентина Маслова.

Водночас Харківський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення переповнений, повідомляє NewsRoom.

"На сьогодні в лікарні перепрофілювали 110 ліжко-місць для інфікованих коронавірусом. При цьому лікування у медзакладі отримує 121 пацієнт з COVID-19", - повідомила директор чорнобильської лікарні Ірина Пирогова.

За її словами, попри те, що вільних лікарняних ліжок вже немає, диспансер не припиняє прийом пацієнтів з коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні антирекорд з коронавірусу, виявили 4753 нових зараження.

Про можливість повернення жорсткого карантину в Україні йдеться в матеріалі "Знову під замок. Чи загрожує українцям жорсткий карантин".

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