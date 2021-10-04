Харьковская область уже завтра может оказаться в "красной" зоне карантина

По словам директора Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Любви Махоти, в регионе превышены показатели выявления новых случаев, уровень госпитализации и загруженность коек с кислородом.

"Коэффициент обнаружения превышен два дня подряд, и на сегодня составляет 21,4% при критическом 20%. По уровню госпитализации, при критическом 60% мы имеем сегодня 68,8%. Этот показатель также превышен второй день подряд", - сказала она.

В то же время больничные койки с кислородом заполнены сегодня на 70,1%, тогда как критический уровень - 65%.

Как отметила Махота, для перехода в "красную" зону карантина нужно, чтобы два показателя были превышены два дня подряд. Если завтра ситуация не улучшится, то Госкомиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос перевода Харьковской области в "красную" зону.