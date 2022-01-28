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Харьковских школьников не будут отправлять на "дистанционку", но введут ограничения

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Харьков, Пятница 28 января 2022 16:53
Харьковских школьников не будут отправлять на "дистанционку", но введут ограничения Фото: дети в школе (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Дистанционное обучение в 5-11 классах школ города Харькова пока вводиться не будет. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

"Рассмотрев вопрос об организации образовательного процесса в учебных заведениях во время пандемии, члены комиссии постановили проводить постоянный мониторинг состояния заболеваемости учащихся и персонала учебных заведений и в случае необходимости организовать образовательный процесс для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Украины", - говорится в сообщении.

В то же время запрещается проводить в очной форме любые массовые образовательные, спортивные и культурно-художественные мероприятия в учебных заведениях, организованные экскурсионные поездки, выезды групп учащихся в туристические путешествия.

Также будет усилена разъяснительная работа в школах, детсадах по организации образовательного процесса в условиях карантина.

Напомним, Министерство образования и науки рекомендовало отправить учеников 5-11 классов на три недели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

Отметим, что в ряде регионов уже приняли соответствующее решение в частности, в Одессе, Полтаве, Тернополе, Луцке, Херсонской, Львовской, Закарпатской и Сумской областях.

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