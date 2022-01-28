Харківських школярів не відправлятимуть на "дистанційку", але введуть обмеження

Дистанційне навчання в 5-11 класах шкіл міста Харкова поки вводитися не буде. Відповідне рішення було прийнято на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської міської ради.

"Розглянувши питання про організацію освітнього процесу в навчальних закладах під час пандемії, члени комісії постановили проводити постійний моніторинг стану захворюваності учнів та персоналу навчальних закладів та у разі необхідності організувати освітній процес для учнів 5-11 класів з використанням технологій дистанційного навчання відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України", - йдеться в повідомленні. Водночас забороняється проводити в очній формі будь-які масові освітні, спортивні та культурно-мистецькі заходи у навчальних закладах, організовані екскурсійні поїздки, виїзди груп учнів у туристичні подорожі. Також буде посилена роз'яснювальна робота в школах, дитсадках щодо організації освітнього процесу в умовах карантину.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки рекомендувало відправити учнів 5-11 класів на три тижні на дистанційне навчання через ситуацію з коронавірусом.

Відзначимо, що у ряді регіонів вже прийняли відповідне рішення зокрема, в Одесі, Полтаві, Тернополі, Луцьку, Херсонській, Львівській, Закарпатській та Сумській областях.