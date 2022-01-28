Харьковских школьников не будут отправлять на "дистанционку", но введут ограничения

Дистанционное обучение в 5-11 классах школ города Харькова пока вводиться не будет. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Рассмотрев вопрос об организации образовательного процесса в учебных заведениях во время пандемии, члены комиссии постановили проводить постоянный мониторинг состояния заболеваемости учащихся и персонала учебных заведений и в случае необходимости организовать образовательный процесс для учащихся 5-11 классов с использованием технологий дистанционного обучения в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Украины", - говорится в сообщении.



В то же время запрещается проводить в очной форме любые массовые образовательные, спортивные и культурно-художественные мероприятия в учебных заведениях, организованные экскурсионные поездки, выезды групп учащихся в туристические путешествия.



Также будет усилена разъяснительная работа в школах, детсадах по организации образовательного процесса в условиях карантина.

