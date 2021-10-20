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В Харьковской области разоблачили подделку COVID-документации на миллионы гривен

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Харьковская область, Среда 20 октября 2021 13:43
В Харьковской области разоблачили подделку COVID-документации на миллионы гривен Фото: в Харьковской области разоблачили подделку COVID-документации (facebook.com/iklymenko.fb)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области разоблачили группу злоумышленников, которые сбывали COVID-сертификаты и результаты ПЦР-тестов на коронавирус. Ежемесячный "заработок" мошенников составлял почти 4 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной полиции Игоря Клименко в Facebook.

"Очередную группу злоумышленников, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации и результаты ПЦР-тестов, полицейские ликвидировали на Харьковщине", - написал Клименко.

По его словам, к так называемой "схеме" было привлечено 10 человек, которые незаконно использовали логотип медлаборатории и печати различных медучреждений.

Так, злоумышленники успели изготовить и продать более 40 тысяч поддельных справок и около 500 COVID-сертификатов.

"В итоге "наработали" злоумышленники себе на 4 статьи Уголовного кодекса семеро из них (включая организатора) задержаны", - добавил глава Нацполиции.

Фото: в Харьковской области разоблачили подделку COVID-документации (facebook.com/iklymenko.fb)

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