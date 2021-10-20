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У Харківській області викрили підробку COVID-документації на мільйони гривень

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Харківська область, Середа 20 жовтня 2021 13:43
У Харківській області викрили підробку COVID-документації на мільйони гривень Фото: у Харківській області викрили підробку COVID-документації (facebook.com/iklymenko.fb)
Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області викрили групу зловмисників, які збували COVID-сертифікати та результати ПЛР-тестів на коронавірус. Щомісячний "заробіток" шахраїв становив майже 4 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національної поліції Ігоря Клименка в Facebook.

"Чергову групу зловмисників, які продавали фальшовані сертифікати про вакцинацію та результати ПЛР-тестів, поліцейські ліквідували на Харківщині", - написав Клименко.

За його словами, до так званої "схеми" було залучено 10 осіб, які незаконно використовували логотип медлабораторії та печатки різних медустанов.

Так, зловмисники встигли виготовити та продати понад 40 тисяч підроблених довідок та близько 500 COVID-сертифікатів.

"У результаті "напрацювали" зловмисники собі на 4 статті Кримінального кодексу семеро з них (включаючи організатора) затримані", - додав глава Нацполіції.

Фото: у Харківській області викрили підробку COVID-документації (facebook.com/iklymenko.fb)

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