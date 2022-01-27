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В Харьковской области школы рекомендуют перевести на дистанционку из-за COVID

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Харьков, Четверг 27 января 2022 18:32
В Харьковской области школы рекомендуют перевести на дистанционку из-за COVID Фото: в Харьковской области школы переводят на дистанционку (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Харьковской области рекомендовала перевести школы региона на дистанционную форму обучения. Территориальные общины самостоятельно будут принимать решения о введение удаленки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной госадминистрации Олега Синегубова.

"Учитывая увеличение уровня заболеваемости коронавирусом, областная комиссия рекомендует рассмотреть на заседаниях местных комиссий по ТЭБ и ЧС введение в образовательных учреждениях дистанционной формы обучения", - написал Синегубов по итогам заседания комиссии.

Глава ОГА добавил, что территориальные общины области будут самостоятельно принимать решения на основании текущих эпидемиологических показателей.

Синегубов напомнил, что противоэпидемические меры должны соблюдаться на всех уровнях. По его словам, областные профильные контролирующие органов области должны усилить внимание.

Напомним, 26 Министерство образования и науки рекомендовало отправить учеников 5-11 классов на три недели на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

Подробнее о том, какие регионы уже приняли соответствующее решение в материале РБК-Украина.

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