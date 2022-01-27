В Харьковской области школы рекомендуют перевести на дистанционку из-за COVID

Фото: в Харьковской области школы переводят на дистанционку (Getty Images)

Комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Харьковской области рекомендовала перевести школы региона на дистанционную форму обучения. Территориальные общины самостоятельно будут принимать решения о введение удаленки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной госадминистрации Олега Синегубова.