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У Харківській області школи рекомендують перевести на дистанційку через COVID

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Харків, Четвер 27 січня 2022 18:32
У Харківській області школи рекомендують перевести на дистанційку через COVID Фото: у Харківській області школи переводять на дистанційку (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) Харківської області рекомендувала перевести школи регіону на дистанційну форму навчання. Територіальні громади самостійно прийматимуть рішення про введення дистанційки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної держадміністрації Олега Синєгубова.

"Враховуючи збільшення рівня захворюваності коронавірусом, обласна комісія рекомендує розглянути на засіданнях місцевих комісій з ТЕБ і НС введення в освітніх установах дистанційної форми навчання", - написав Синєгубов за підсумками засідання комісії.

Голова ОДА додав, що територіальні громади області будуть самостійно приймати рішення на підставі поточних епідеміологічних показників.

Синєгубов нагадав, що протиепідемічні заходи повинні дотримуватися на всіх рівнях. За його словами, обласні профільні контролюючі органи області мають посилити увагу.

Нагадаємо, 26 Міністерство освіти і науки рекомендувало відправити учнів 5-11 класів на три тижні на дистанційне навчання через ситуацію з коронавірусом.

Детальніше про те, які регіони вже прийняли відповідне рішення у матеріалі РБК-Україна.

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