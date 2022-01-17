ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Харьковской области выявили первые случаи штамма "Омикрон"

Новина українською →
Харьковская область, Понедельник 17 января 2022 12:44
В Харьковской области выявили первые случаи штамма "Омикрон" Фото: в Харьковской области выявили первые случаи штамма "Омикрон" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области зафиксировали первые случаи штамма коронавируса "Омикрон". Он занимает почти половину обнаруженных новых заражений COVID в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу областного департамента здравоохранения Максима Хаустова, которого цитирует местное издание Kharkiv Today.

"Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом "Омикрон". 14 января мы направили 30 проб в Киев, уже есть результат. Сейчас примерно 40% - это штамм "Омикрон", - сказал Хаустов.

Он рассказал, что в настоящее время занятость коечного фонда в Харьковской области составляет почти 25%, а из-за обнаружения "Омикрона", начата подготовка медицинского персонала первичного, вторичного и третичного звена в области.

"Она (подготовка - ред.) приблизительно неделю будет продолжаться, после этого будет еще отдельное обучение с постковидными состояниями. Все это - чтобы усилить знания и новые требования для первичного звена, поскольку основной удар будет сначала на него, им нужны новые знания", - уточнил Хаустов.

По его словам, койки с кислородом в опорных больницах области сейчас заняты на 19,4%. Однако ожидается установка новых кислородных станций.

"Кислородные станции ожидаем где-то в феврале. Это будут поставки из Киева, они будут доставлены в регион. Далее будет производиться их установка. Фактически во всех больницах есть централизованный кислород, но это все будет усиливаться", - добавил Хаустов.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украине не удастся избежать новой волны коронавируса из-за стремительного распространения нового штамма "Омикрон" и отмечал, что она ожидается уже в начале 2022 года.

Добавим, в свою очередь главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения локдауна в Украине из-за "Омикрона".

Ранее РБК-Украина писало, что первый случай штамма "Омикрон" зафиксировали в Украине 18 декабря.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе