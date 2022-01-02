ru ua
Вс, 02 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Возможно все. В Минздраве оценили вероятность локдауна в Украине из-за "Омикрона"

Новина українською →
Киев, Воскресенье 02 января 2022 10:00
Возможно все. В Минздраве оценили вероятность локдауна в Украине из-за "Омикрона" Фото: главный санитарный врач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения локдауна в Украине из-за нового штамма коронавируса "Омикрон". Но сейчас об этом речь не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санврача "Суспильному.

По его словам, "Омикрон" может приводить к непредсказуемым последствиям.

"Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все", - заявил он.

Кузин отметил, что спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться, какая будет нагрузка, нет возможности.

"Но локдаунов пока не ожидаем", - отметил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине.

Отметим, в Украине прогнозируют волну "Омикрона".

Читайте РБК-Украина в Google News
Локдаун Омикрон Министерство здравоохранения Украины
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе