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В Харьковской области занято почти 70% койко-мест для больных коронавирусом

Новина українською → Харьков, Пятница 16 апреля 2021 17:29
В Харьковской области занято почти 70% койко-мест для больных коронавирусом Фото: замглавы Харьковской ОГА Михаил Черняк (kharkivoda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Выделенные для больных коронавирусом койко-места в Харьковской области заняты на 68%. Всего в регионе их 4 795 и каждое из них подключено к кислородному оборудованию.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель председателя Харьковской ОГА Михаил Черняк, передает пресс-служба областной администрации.

Черняк отметил, что в области на сегодняшний день для больных коронавирусом выделено 4 795 койко-мест. Все они обеспечены кислородными концентраторами. По состоянию на утро 16 апреля, в регионе занято 68% коечного фонда.

"Что касается обеспечения поточным кислородом - мы продолжаем усиленно работать над этим вопросом. В эти выходные мы дополнительно подключим более 80 коек, еще 30 - на следующей неделе. Все необходимое оборудование для этого уже смонтировано", - уточнил он.

По его словам, на следующей неделе в медучреждениях области начнется монтаж кислородных бочек, которые импортируются из-за границы.

Напомним, в Харькове с 10 апреля действует ужесточенный карантин. РБК-Украина писало о том, какие ограничения действуют в регионе.

Отметим, ранее главный санитарный врач Харьковской области Любовь Махота заявила, что пик коронавируса в регионе возможен через несколько недель. После этого ожидается снижение заболеваемости.

Ранее сообщалось, что в Харькове не остановят работу метро, даже если город попадет в "красную" зону. Как отметил секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов, он не готов прекращать движение транспорта, "создавая коллапс".

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