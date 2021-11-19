В Херсонской области сворачивают мобильный COVID-госпиталь
Фото: В Херсонской области сворачивают мобильный COVID-госпиталь (moz.gov.ua)
В Херсонской области начали сворачивать мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Поскольку в регионе существенно уменьшилось количество COVID-пациентов.
Об этом заявил исполняющий обязанности главного врача Каховской городской больницы Андрей Федотов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"Если сначала было по 50 больных в сутки, то сейчас по 15. Их может принять и больница, у нас хватает мест. С 29 октября пролечили 244 человека", - заявил Федотов.
Напомним, в конце октября в Херсонской области развернули мобильный госпиталь, который может принять 120 больных коронавирусом.
Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявил, что Луганская и Херсонская области могут выйти из "красной" зоны карантина в ближайшее время.