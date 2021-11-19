В Херсонской области сворачивают мобильный COVID-госпиталь

В Херсонской области начали сворачивать мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Поскольку в регионе существенно уменьшилось количество COVID-пациентов.

Об этом заявил исполняющий обязанности главного врача Каховской городской больницы Андрей Федотов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".