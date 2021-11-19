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В Херсонской области сворачивают мобильный COVID-госпиталь

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Пятница 19 ноября 2021 17:46
В Херсонской области сворачивают мобильный COVID-госпиталь Фото: В Херсонской области сворачивают мобильный COVID-госпиталь (moz.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Херсонской области начали сворачивать мобильный госпиталь для больных коронавирусом. Поскольку в регионе существенно уменьшилось количество COVID-пациентов.

Об этом заявил исполняющий обязанности главного врача Каховской городской больницы Андрей Федотов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Если сначала было по 50 больных в сутки, то сейчас по 15. Их может принять и больница, у нас хватает мест. С 29 октября пролечили 244 человека", - заявил Федотов.

Напомним, в конце октября в Херсонской области развернули мобильный госпиталь, который может принять 120 больных коронавирусом.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявил, что Луганская и Херсонская области могут выйти из "красной" зоны карантина в ближайшее время.

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