У Херсонській області згортають мобільний COVID-госпіталь

У Херсонській області почали згортати мобільний госпіталь для хворих на коронавірус. Оскільки в регіоні суттєво зменшилася кількість COVID-пацієнтів.

Про це заявив виконуючий обов'язки головного лікаря Каховської міської лікарні Андрій Федотов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".