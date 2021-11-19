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У Херсонській області згортають мобільний COVID-госпіталь

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П'ятниця 19 листопада 2021 17:46
У Херсонській області згортають мобільний COVID-госпіталь Фото :у Херсонській області згортають мобільний COVID-госпіталь (moz.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Херсонській області почали згортати мобільний госпіталь для хворих на коронавірус. Оскільки в регіоні суттєво зменшилася кількість COVID-пацієнтів.

Про це заявив виконуючий обов'язки головного лікаря Каховської міської лікарні Андрій Федотов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Якщо спочатку було по 50 хворих на добу, то зараз по 15. Їх може прийняти і лікарня, у нас вистачає місць. З 29 жовтня пролікували 244 людини", - заявив Федотов.

Нагадаємо, в кінці жовтня у Херсонській області розгорнули мобільний госпіталь, який може прийняти 120 хворих на коронавірус.

Крім того, прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Луганська та Херсонська області можуть вийти із "червоної" зони карантину найближчим часом.

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