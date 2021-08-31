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Не хватило миллиона: в Украине не успели сделать 10 млн прививок до конца лета

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Вторник 31 августа 2021 08:53
Не хватило миллиона: в Украине не успели сделать 10 млн прививок до конца лета Фото: в Украине не успели сделать 10 млн прививок до конца лета (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

От начала кампании вакцинации сделано более 9 млн прививок от COVID-19. Однако в Минздраве заявляли о планах сделать 10 млн прививок до конца лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

От начала вакцинальной кампании привито 5 359 417 человек, из них получили одну дозу - 5 359 415 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 722 707 человек.

"Всего проведено 9 082 122 прививки", - сообщили в Минздраве.

За минувшие сутки 150 482 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 30 августа 2021 года. Одну дозу получили 50 690 человек, полностью иммунизированы - 99 792 человека.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав выполнит план по 10 млн прививок от COVID с небольшой задержкой.

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