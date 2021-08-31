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Не вистачило мільйона: в Україні не встигли зробити 10 млн щеплень до кінця літа

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Вівторок 31 серпня 2021 08:53
Не вистачило мільйона: в Україні не встигли зробити 10 млн щеплень до кінця літа Фото: в Україні не встигли зробити 10 млн щеплень до кінця літа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Від початку кампанії вакцинації зроблено понад 9 млн щеплень від COVID-19. Однак в МОЗ заявляли про плани зробити 10 млн щеплень до кінця літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 359 417 людей, з них отримали одну дозу - 5 359 415 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 3 722 707 людей.

"Загалом проведено 9 082 122 щеплення", - повідомили у МОЗ.

За минулу добу 150 482 людини вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 30 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 50 690 людей, повністю імунізовані - 99 792 людини.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ виконає план щодо 10 млн щеплень від COVID з невеликою затримкою.

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