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Хватит почти на всех: Кабмин обновил план закупки вакцин от СOVID-19 до конца года

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Национальный план вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на период до 31 декабря 2021 года. Всего планируется получить 47,4 млн вакцин при минимальной потребности 47,9 млн доз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 28 июля, которое транслировалось в Youtube.

Решение принято с целью охвата вакцинацией большинства взрослого населения Украины до 31 декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, результаты расчетов математических моделирований свидетельствуют, что для снижения распространения СОУІО-19 и смертности от нее, вакцину должны получить от 60% до 80% населения стран.

По состоянию на 21 июля 2021 года с начала вакцинальной кампании в Украине проведено 4 279 666 прививок от COVSD-19.

В 2021 году планируется дополнительная закупка 20 млн доз вакцины "Пфайзер" и 5,3 млн доз китайской вакцины "Коронавак".

Согласно документу, планируется получить:

  • в июле - 8,4 млн доз,
  • в августе - 5,2 млн доз,
  • в сентябр е- 5,3 млн доз,
  • в октябре - 7,8 млн доз,
  • в ноябре - 7,8 млн доз,
  • в декабре - 7,8 млн доз.

Напомним, в конце мая 2021 года 43% опрошенных украинцев заявили, что не намерены делать прививку от коронавируса. Еще в марте таких было 51,5%.

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Кабинет Министров Украины