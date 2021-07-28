Хватит почти на всех: Кабмин обновил план закупки вакцин от СOVID-19 до конца года

Решение принято с целью охвата вакцинацией большинства взрослого населения Украины до 31 декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, результаты расчетов математических моделирований свидетельствуют, что для снижения распространения СОУІО-19 и смертности от нее, вакцину должны получить от 60% до 80% населения стран.

По состоянию на 21 июля 2021 года с начала вакцинальной кампании в Украине проведено 4 279 666 прививок от COVSD-19.

В 2021 году планируется дополнительная закупка 20 млн доз вакцины "Пфайзер" и 5,3 млн доз китайской вакцины "Коронавак".

Согласно документу, планируется получить: