"Идеальные условия": глава ВОЗ заявил о риске появления более опасного штамма коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус предупредил о риске появления более опасного заразного штамма коронавируса. Он подчеркнул, что сегодня в мире для этого сложились "идеальные условия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Гебрейесуса на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сложившиеся сегодня условия являются идеальными для появления более заразного и опасного варианта (коронавируса - ред.)", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, высокий уровень охвата вакцинацией в некоторых странах в сочетании с менее тяжелым протеканием заболевания при заражении штаммом "Омикрон", вызвали опасное предположение о том, что пандемия COVID-19 закончилась.

"Но это не так - не тогда, когда 70 тысяч человек в неделю умирают от предотвратимой и излечимой болезни", - добавил Гебрейесус.

Глава ВОЗ уточнил, что сегодня у мирового сообщества есть "инструменты и ноу-хау", которые могут позволить покончить с пандемией коронавируса в этом году. Он подчеркнул, что ее прекращение должно находиться в фокус внимания всего человечества.