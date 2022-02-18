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"Ідеальні умови": глава ВООЗ заявив про ризик появи більш небезпечного штаму коронавірусу

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Мюнхен, П'ятниця 18 лютого 2022 21:48
"Ідеальні умови": глава ВООЗ заявив про ризик появи більш небезпечного штаму коронавірусу Фото: гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус попередив про ризик появи більш небезпечного заразного штаму коронавірусу. Він підкреслив, що сьогодні у світі для цього склалися "ідеальні умови".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Гебрейесуса на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Сформовані сьогодні умови є ідеальними для появи більш заразного і небезпечного варіанту (коронавірусу - ред.)", - сказав глава ВООЗ.

За його словами, високий рівень охоплення вакцинацією в деяких країнах в поєднанні з менш важким протіканням захворювання при зараженні штамом "Омікрон", викликали небезпечне припущення про те, що пандемія COVID-19 Закінчилася.

"Але це не так - не тоді, коли 70 тисяч людей на тиждень помирають від запобіжної і виліковної хвороби", - додав Гебрейесус.

Глава ВООЗ уточнив, що сьогодні у світової спільноти є "інструменти і ноу-хау", які можуть дозволити покінчити з пандемією коронавірусу в цьому році. Він підкреслив, що її припинення повинно знаходитися в фокус уваги всього людства.

Нагадаємо, цього року виповнилося два роки з початку пандемії коронавірусу. Як все починалося і який прогноз на 2022 рік - в матеріалі РБК-Україна.

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