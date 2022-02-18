"Ідеальні умови": глава ВООЗ заявив про ризик появи більш небезпечного штаму коронавірусу
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус попередив про ризик появи більш небезпечного заразного штаму коронавірусу. Він підкреслив, що сьогодні у світі для цього склалися "ідеальні умови".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Гебрейесуса на Мюнхенській конференції з безпеки.
"Сформовані сьогодні умови є ідеальними для появи більш заразного і небезпечного варіанту (коронавірусу - ред.)", - сказав глава ВООЗ.
За його словами, високий рівень охоплення вакцинацією в деяких країнах в поєднанні з менш важким протіканням захворювання при зараженні штамом "Омікрон", викликали небезпечне припущення про те, що пандемія COVID-19 Закінчилася.
"Але це не так - не тоді, коли 70 тисяч людей на тиждень помирають від запобіжної і виліковної хвороби", - додав Гебрейесус.
Глава ВООЗ уточнив, що сьогодні у світової спільноти є "інструменти і ноу-хау", які можуть дозволити покінчити з пандемією коронавірусу в цьому році. Він підкреслив, що її припинення повинно знаходитися в фокус уваги всього людства.
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