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Иммунитет к COVID-19 после вакцины лучше, чем после перенесенной болезни, - Ляшко

Новина українською → Украина, Четверг 04 марта 2021 15:37
Иммунитет к COVID-19 после вакцины лучше, чем после перенесенной болезни, - Ляшко Фото: врач с вакциной (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Прививка от COVID-19 защищает лучше, чем антитела, вырабатываемые организмом после перенесенного коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

Он подчеркнул, что перенесенная коронавирусная болезнь не является противопоказанием к вакцинации.

"Согласно предварительным исследованием, иммунитет после вакцинации намного более длительный и более устойчивый, чем после перенесенной болезни. Антитела не добавляются, формируется защита организма против инфекционной болезни", - объяснил главный санврач.

Напомним, в Украине на сегодня вакцинировали от COVID почти 10 тысяч человек.

При этом было зафиксировано более 100 побочных эффектов. Лишь один случай был квалифицирован как серьезный. При этом общее количество побочных эффектов в Украине составляет один процент от всех вакцинированных.

Добавим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца недели в Украине должны выйти на показатель в 10 тысяч привитых людей в сутки. По его словам, возможности украинской медицинской системы - вакцинировать от 5 до 7 млн человек в месяц.

Ранее сообщалось, что записались на вакцинацию уже 100 тысяч украинцев.

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