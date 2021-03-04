ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Імунітет до COVID-19 після вакцини краще, ніж після перенесеної хвороби, - Ляшко

Новость на русском → Україна, Четвер 04 березня 2021 15:37
Імунітет до COVID-19 після вакцини краще, ніж після перенесеної хвороби, - Ляшко Фото: лікар з вакциною (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Щеплення від COVID-19 захищає краще, ніж антитіла, що виробляються організмом після перенесеного коронавірусу.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він підкреслив, що перенесена коронавірусна хвороба не є протипоказанням до вакцинації.

"Згідно з попереднім дослідженням, імунітет після вакцинації набагато більш тривалий і більш стійкий, ніж після перенесеної хвороби. Антитіла не додаються, формується захист організму проти інфекційної хвороби", - пояснив головний санлікар.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні вакциновано від COVID майже 10 тисяч осіб.

При цьому було зафіксовано понад 100 побічних ефектів. Лише один випадок був кваліфікований як серйозний. При цьому загальна кількість побічних ефектів в Україні становить один відсоток від всіх вакцинованих.

Додамо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до кінця тижня в Україні повинні вийти на показник в 10 тисяч щеплених людей за добу. За його словами, можливості української медичної системи - вакцинувати від 5 до 7 млн осіб на місяць.

Раніше повідомлялося, що записалися на вакцинацію вже 100 тисяч українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19