Імунітет до COVID-19 після вакцини краще, ніж після перенесеної хвороби, - Ляшко

Щеплення від COVID-19 захищає краще, ніж антитіла, що виробляються організмом після перенесеного коронавірусу.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

"Згідно з попереднім дослідженням, імунітет після вакцинації набагато більш тривалий і більш стійкий, ніж після перенесеної хвороби. Антитіла не додаються, формується захист організму проти інфекційної хвороби", - пояснив головний санлікар.

Він підкреслив, що перенесена коронавірусна хвороба не є протипоказанням до вакцинації.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні вакциновано від COVID майже 10 тисяч осіб.

При цьому було зафіксовано понад 100 побічних ефектів. Лише один випадок був кваліфікований як серйозний. При цьому загальна кількість побічних ефектів в Україні становить один відсоток від всіх вакцинованих.

Додамо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що до кінця тижня в Україні повинні вийти на показник в 10 тисяч щеплених людей за добу. За його словами, можливості української медичної системи - вакцинувати від 5 до 7 млн осіб на місяць.

Раніше повідомлялося, що записалися на вакцинацію вже 100 тисяч українців.