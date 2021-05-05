В Индии новый рекорд смертности от COVID и почти 400 тысяч новых случаев заражения

В Индии зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19. За сутки в стране зарегистрировано 382 315 новых случаев заражения.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения и семейного благополучия Индии в Twitter.

Министерство информирует, что за последние 24 часа в стране от последствий заболевания умерло 3780 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что количество новых случаев COVID-19 в мире две недели подряд держится на рекордном уровне с начала пандемии. Зафиксировано более 5,7 миллиона.

Как писало РБК-Украина, общее количество случаев коронавирусной инфекции в Индии ранее возросло до 20 миллионов. Медицинские эксперты отмечают, что фактические цифры могут быть в 5-10 раз выше, чем официальные данные.

Кроме того, в стране несколько месяцев продлится дефицит вакцин от коронавируса. Нехватка препарата возникла из-за того, что власти не смогли подготовиться к новой волне заболевания.