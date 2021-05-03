Число случаев COVID-19 в Индии достигло 20 миллионов

Общее количество случаев коронавирусной инфекции в Индии выросло до 20 миллионов. Медицинские эксперты говорят, что фактические цифры могут быть в 5-10 раз выше, чем официальные данные.

По данным министерства здравоохранения, с начала пандемии общее количество инфицированных в Индии достигло 19,93 миллиона, увеличилось на 368 147 новых случаев за последние 24 часа, а число погибших увеличилось на 3 417 до 218 959 человек. В настоящее время проходят лечение не менее 3,4 миллиона человек.

В течение последних 12 дней в Индии фиксируется более 300 тысяч новых заражений.

Больницы в Индии переполнены, запасы медицинского кислорода истощились, а морги и крематории переполнены трупами. Пациенты умирают на больничных койках, в машинах скорой помощи и на стоянках на улице.

По меньшей мере 11 штатов и регионов приказали ограничить передвижение, чтобы остановить эпидемию, но правительство премьер-министра Нарендры Моди, которое широко критикуется за то, что оно позволило кризису выйти из-под контроля, неохотно объявляет о национальной изоляции, опасаясь экономических последствий.

Моделирование, проведенное группой правительственных советников, показывает, что пик заболеваемости коронавирусом может достигнуть среды на этой неделе, на несколько дней раньше, чем предполагалось ранее, поскольку вирус распространяется быстрее, чем ожидалось.