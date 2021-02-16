В Индии обнаружили "южноафриканский" и "бразильский" штаммы COVID-19
В Индии зафиксировали "южноафриканский" и "бразильский" варианты коронавируса. "Британский" штамм COVID-19 на данный момент зарегистрирован у 187 человек.
Об этом сообщает Reuters.
В прошлом месяце южноафриканский вариант был обнаружен у четырех человек, а в этом месяце - у одного бразильца. Власти Индии заявляют, что эти штаммы могут легче инфицировать легкие человека, чем британский.
Сейчас правительство Индии рассматривает вопрос о введении ПЦР-тестов для всех людей, которые приезжают из Бразилии и Южной Африки. Сейчас такое правило действует для тех, кто прилетает из Великобритании.
"Прямых рейсов из Южно-Африканской Республики и Бразилии нет, поэтому Министерство здравоохранения и Министерство гражданской авиации находятся на связи относительно шагов, которые следует предпринять по этому вопросу", - сказал министр здравоохранения Индии Раджеш Бхушан на пресс-конференции.
За последние сутки количество случаев инфицирования COVID-19 в Индии возросло на 9121, за все время пандемии насчитывается 10,93 миллиона случаев. Страна уступает в статистике заболевания коронавирусом только США.
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Как известно, 16 января в Индии началась самая масштабная в мире кампания по вакцинации от COVID-19.
Кампанию запустил премьер-министр страны Нарендра Моди с целью взять под контроль пандемию. Правительство планирует вакцинировать около 300 млн человек двумя дозами в первые шесть-восемь месяцев года.