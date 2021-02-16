В Індії виявили "південноафриканський" і "бразильський" штами COVID-19

Минулого місяця південноафриканський варіант був виявлений у чотирьох людей, а цього місяця - у одного бразильця. Влада Індії заявляє, що ці штами можуть легше інфікувати легені людини, ніж британський.

Зараз уряд Індії розглядає питання про запровадження ПЛР-тестів для всіх людей, які приїжджають з Бразилії та Південної Африки. Наразі таке правило діє для тих, хто прилітає з Великобританії.

"Прямих рейсів з Південно-Африканської Республіки та Бразилії немає, тому Міністерство охорони здоров'я та Міністерство цивільної авіації знаходяться на зв'язку щодо кроків, які слід вжити з цього питання", - сказав міністр охорони здоров'я Індії Раджеш Бхушан на прес-конференції.

За останню добу кількість випадків інфікування COVID-19 в Індії зросла на 9121, за весь час пандемії там налічується 10,93 мільйона випадків. Країна поступається в статистиці захворювання коронавірусом лише США.