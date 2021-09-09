В Индии отменили Фестиваль Ганеши из-за COVID-19: праздновать можно только дома

В Индии отменили Фестиваль Ганеши из-за пандемии коронавируса. Массовые празднования запрещены, отмечать праздник можно только дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print .

Управлением по стихийными бедствиями Дели заявило, что празднования Ганеша Чатурти в общественных местах в столице страны запрещены из-за пандемии коронавируса.

Толпамзапретили собираться вместе в общественных местах. Жителям Индии посоветовали отмечать большой праздник, не выходя из дома.

"В этом месяце будет отмечаться Ганеш Чатурти, и, учитывая существующие ограничения на собрания, а также нынешнюю ситуацию с пандемией COVID-19, было решено, что празднование фестиваля не может быть разрешено в общественных местах", - говорится в приказе.

Праздник будет отмечаться с 10 по 19 сентября.