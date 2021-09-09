В Индии отменили Фестиваль Ганеши из-за COVID-19: праздновать можно только дома
В Индии отменили Фестиваль Ганеши из-за пандемии коронавируса. Массовые празднования запрещены, отмечать праздник можно только дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The print.
Управлением по стихийными бедствиями Дели заявило, что празднования Ганеша Чатурти в общественных местах в столице страны запрещены из-за пандемии коронавируса.
Толпамзапретили собираться вместе в общественных местах. Жителям Индии посоветовали отмечать большой праздник, не выходя из дома.
"В этом месяце будет отмечаться Ганеш Чатурти, и, учитывая существующие ограничения на собрания, а также нынешнюю ситуацию с пандемией COVID-19, было решено, что празднование фестиваля не может быть разрешено в общественных местах", - говорится в приказе.
Праздник будет отмечаться с 10 по 19 сентября.
Отметим, что Фестиваль Ганеши в Индии - это большой, яркий праздник, который проводят в честь Дня рождения бога Ганеши. Ганеши - индийский бог (с головой слона) мудрости, изобилия и удачи. На фестивалях и шествиях в его честь ежегодно принимают участие тысячи местных жителей и туристов. Празднование Ганеша Чатурти длится не менее 10 дней.
Напомним, что в Индии обнаружили новый смертельный вирус. Им заболели 11 человек.