В Індії скасували Фестиваль Ганеші через COVID-19: святкувати можна тільки вдома

В Індії скасували Фестиваль Ганеші через пандемію коронавірусу. Масові святкування заборонені, відзначати свято можна тільки вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The print .

Управління з питань стихійних лих Делі заявило, що святкування Ганеша Чатурті в громадських місцях у столиці країни заборонені через пандемію коронавірусу.

Натовпам заборонили збиратися разом у громадських місцях. Жителям Індії порадили відзначати велике свято, не виходячи з дому.

"У цьому місяці буде відзначатися Ганеш Чатурті, і, враховуючи існуючі обмеження на збори, а також нинішню ситуацію з пандемією COVID-19, було вирішено, що святкування фестивалю не може бути дозволено в громадських місцях", - йдеться в наказі.

Свято відзначатиметься з 10 по 19 вересня.