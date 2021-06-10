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В Индии сообщили о самом высоком приросте умерших от COVID в сутки в мире

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Индия, Четверг 10 июня 2021 11:38
В Индии сообщили о самом высоком приросте умерших от COVID в сутки в мире Фото: в Индии заявили о самом высоком суточном приросте COVID-смертности с начала пандемии (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Утром 10 июня в Индии заявили о самом высоком суточном приросте смертности в результате COVID-19 от начала пандемии - 6148 человек. Это самый высокий показатель в мире.

Об этом сообщает The Times of India.

Вместе с тем указано, что страна пересмотрела предыдущие показатели смертности, учитывая больных, находящихся дома или в частных больницах. Поэтому не все жертвы COVID из этого числа умерли за прошедшие сутки.

Указано, что соответствующий отчет готовили в течение 15-20 дней. Всего с начала пандемии в Индии зарегистрировали 359 676 умерших вследствие COVID-19.

В государстве обнаружили еще 94 052 новых случая заражения коронавирусом. В результате общее количество инфицированных в стране возросло до 29 183 121. А 27 655 493 пациентов уже выздоровели от коронавирусной болезни.

Напомним, в Индии правительство объявило о начале бесплатной вакцинации от коронавируса всех взрослых. Это произошло потому, что многие штаты начали отменять карантин после снижения заболеваемости.

Как писало РБК-Украина, в Индии снизилась заболеваемость коронавирусом. Зафиксировали новый рекорд.

Ранее сообщалось, что страна заказала 300 млн доз неутвержденной вакцины. Ее изготавливают в Индии.

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