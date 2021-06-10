ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Індії повідомили про найвищий приріст померлих від COVID за добу у світі

Новость на русском →
Індія, Четвер 10 червня 2021 11:38
В Індії повідомили про найвищий приріст померлих від COVID за добу у світі Фото: в Індії заявили про найвищий добовий приріст COVID-смертності з початку пандемії (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Зранку 10 червня в Індії заявили про найвищий добовий приріст смертності внаслідок COVID-19 від початку пандемії - 6148 людей. Це найвищий показник у світі.

Про це повідомляє The Times of India.

Разом з тим вказано, що країна переглянула попередні показники смертності, врахувавши хворих, які перебували вдома або в приватних лікарнях. Тому не всі жертви COVID з цього числа померли протягом минулої доби.

Вказано, що відповідний звіт готували впродовж 15-20 днів. Загалом від початку пандемії в Індії зареєстрували 359 676 померлих внаслідок COVID-19.

У державі виявили ще 94 052 нових випадки зараження коронавірусом. Внаслідок цього загальна кількість інфікованих в країні зросла до 29 183 121. А 27 655 493 пацієнтів вже одужали від коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, в Індії уряд оголосив про початок безкоштовної вакцинації від коронавірусу всіх дорослих. Це сталося через те, що багато штатів почали скасовувати карантинні обмеження після зниження захворюваності.

Як писало РБК-Україна, в Індії знизилася захворюваність коронавірусом. Зафіксували новий рекорд.

Раніше повідомлялося, що країна замовила 300 млн доз незатвердженої вакцини. Її виготовляють в Індії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Індія Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19