В Индии суд будет наказывать чиновников за нехватку кислорода для COVID-больных в больницах

В Индии суд будет наказывать чиновников за нехватку кислорода и лекарств в больницах, где лечат больных коронавирусом. Несколько больниц уже подали в суд на правительство за то, что их не обеспечили кислородом и другими средствами для борьбы с COVID-19.

В Индии сообщили еще о 16 смертельных случаях в двух больницах на юге штата Андхра-Прадеш и шести в больнице Гургаон на окраине Нью-Дели из-за нехватки кислорода. Еще д венадцать пациентов, в том числе и врач, умерли в субботу в больнице в Нью-Дели после того, как на 80 минут закончился запас кислорода.

Поскольку правительство не могло поддерживать стабильную подачу кислорода, несколько администраций больниц обратились за помощью в суд в столице Индии. При этом Высокий суд в Нью-Дели заявил, что начнет наказывать правительственных чиновников, если кислород в больницы не будет доставлен вовремя.

"Мы не можем допустить, чтобы люди умирали", - сказали судьи Випин Санги и Рекха Патил.

Отметим, что в Индии правительство использует железную дорогу, военно-воздушные силы и военно-морской флот, чтобы доставить цистерны с кислородом в больницы. Однако проблема в том, что не во все районы кислород удается доставить вовремя.