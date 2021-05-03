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В Индии суд будет наказывать чиновников за нехватку кислорода для COVID-больных в больницах

Новина українською → Индия, Понедельник 03 мая 2021 04:26
В Индии суд будет наказывать чиновников за нехватку кислорода для COVID-больных в больницах Фото: в Индии больницы подали в суд на чиновников (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Индии суд будет наказывать чиновников за нехватку кислорода и лекарств в больницах, где лечат больных коронавирусом. Несколько больниц уже подали в суд на правительство за то, что их не обеспечили кислородом и другими средствами для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press.

В Индии сообщили еще о 16 смертельных случаях в двух больницах на юге штата Андхра-Прадеш и шести в больнице Гургаон на окраине Нью-Дели из-за нехватки кислорода. Еще двенадцать пациентов, в том числе и врач, умерли в субботу в больнице в Нью-Дели после того, как на 80 минут закончился запас кислорода.

Поскольку правительство не могло поддерживать стабильную подачу кислорода, несколько администраций больниц обратились за помощью в суд в столице Индии. При этом Высокий суд в Нью-Дели заявил, что начнет наказывать правительственных чиновников, если кислород в больницы не будет доставлен вовремя.

"Мы не можем допустить, чтобы люди умирали", - сказали судьи Випин Санги и Рекха Патил.

Отметим, что в Индии правительство использует железную дорогу, военно-воздушные силы и военно-морской флот, чтобы доставить цистерны с кислородом в больницы. Однако проблема в том, что не во все районы кислород удается доставить вовремя.

При этом в субботу в Индии разрешили делать прививки от коронавируса всем взрослым от 18 лет. С января в стране вакцины от коронавируса получили почти 10% индийцев, а полностью вакцинировали только 1,5%, хотя страна является одним из крупнейших производителей вакцин в мире.

Напомним, в Индии зафиксировали рекордное число смертей от коронавируса. Там за сутки умерло 3689 человек.

Ранее сообщалось, что в Индии люди покупают лекарства на черном рынке, чтоб спасти от коронавируса своих родных.

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