В Індії суд каратиме чиновників за нестачу кисню для COVID-хворих у лікарнях
В Індії суд каратиме чиновників за нестачу кисню і ліків у лікарнях, де лікують хворих коронавірусом. Кілька лікарень вже подали до суду на уряд за те, що їх не забезпечили киснем та іншими засобами для боротьби з COVID-19.
Про це повідомляє Associated Press.
В Індії повідомили ще про 16 смертельних випадків у двох лікарнях на півдні штату Андхра-Прадеш і шести в лікарні Гургаон на околиці Нью-Делі через брак кисню. Ще двіднадцять пацієнтів, у тому числі і лікар, померли в суботу в лікарні в Нью-Делі після того, як на 80 хвилин закінчився запас кисню.
Оскільки уряд не міг підтримувати стабільну подачу кисню, кілька адміністрацій лікарень звернулися за допомогою до суду в столиці Індії. При цьому Високий суд в Нью-Делі заявив, що почне карати урядовців, якщо кисень в лікарні не буде доставлений вчасно.
"Ми не можемо дозволити людям вмирати", - сказали судді Віпін Сангі та Рекха Патіл.
Відзначимо, що в Індії уряд використовує залізницю, військово-повітряні сили і військово-морський флот, щоб доставити цистерни з киснем в лікарні. Однак проблема в тому, що не в усі райони кисень вдається доставити вчасно.
При цьому в суботу в Індії дозволили робити щеплення від коронавірусу всім дорослим від 18 років. З січня в країні вакцини від коронавірусу отримали майже 10% індійців, а повністю вакцинували тільки 1,5%, хоча країна є одним з найбільших виробників вакцин у світі.
Нагадаємо, в Індії зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу. Там за добу померло 3689 осіб.
Раніше повідомлялося, що в Індії люди купують ліки на чорному ринку, щоб врятувати від коронавірусу своїх рідних.