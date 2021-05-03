В Індії суд каратиме чиновників за нестачу кисню для COVID-хворих у лікарнях

В Індії суд каратиме чиновників за нестачу кисню і ліків у лікарнях, де лікують хворих коронавірусом. Кілька лікарень вже подали до суду на уряд за те, що їх не забезпечили киснем та іншими засобами для боротьби з COVID-19.

В Індії повідомили ще про 16 смертельних випадків у двох лікарнях на півдні штату Андхра-Прадеш і шести в лікарні Гургаон на околиці Нью-Делі через брак кисню. Ще д віднадцять пацієнтів, у тому числі і лікар, померли в суботу в лікарні в Нью-Делі після того, як на 80 хвилин закінчився запас кисню.

Оскільки уряд не міг підтримувати стабільну подачу кисню, кілька адміністрацій лікарень звернулися за допомогою до суду в столиці Індії. При цьому Високий суд в Нью-Делі заявив, що почне карати урядовців, якщо кисень в лікарні не буде доставлений вчасно.

"Ми не можемо дозволити людям вмирати", - сказали судді Віпін Сангі та Рекха Патіл.

Відзначимо, що в Індії уряд використовує залізницю, військово-повітряні сили і військово-морський флот, щоб доставити цистерни з киснем в лікарні. Однак проблема в тому, що не в усі райони кисень вдається доставити вчасно.