В Индии выпустили новый препарат для лечения коронавируса
В Индии выпустили первую партию нового препарата для лечения коронавируса - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG). Препарат используют для лечения больных коронавирусом.
Об этом сообщает агентство "Синьхуан".
Лекарство разработано Институтом ядерной медицины и смежных наук (INMAS) и лабораторией Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с индийской фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories.
Первая партия лекарства 2-DG была передана министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом министру здравоохранения Харшу Вардхану в Нью-Дели.
Лекарство уже одобрено генеральным контролером по лекарственным средствам Индии для экстренного использования.
Напомним, паралельно с COVID-19 в Индии начинается эпидемия еще одной болезни - мукормикоза.
А на фоне коронакризиса в Индии глобальный механизм обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19 столкнулся с нехваткой 140 миллионов доз.