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В Индии выпустили новый препарат для лечения коронавируса

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Дели, Понедельник 17 мая 2021 19:34
В Индии выпустили новый препарат для лечения коронавируса Фото: в Индии выпустили новый препарат для лечения коронавируса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Индии выпустили первую партию нового препарата для лечения коронавируса - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG). Препарат используют для лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщает агентство "Синьхуан".

Лекарство разработано Институтом ядерной медицины и смежных наук (INMAS) и лабораторией Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) совместно с индийской фармацевтической компанией Dr. Reddy's Laboratories.

Первая партия лекарства 2-DG была передана министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом министру здравоохранения Харшу Вардхану в Нью-Дели.

Лекарство уже одобрено генеральным контролером по лекарственным средствам Индии для экстренного использования.

Напомним, паралельно с COVID-19 в Индии начинается эпидемия еще одной болезни - мукормикоза.

А на фоне коронакризиса в Индии глобальный механизм обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19 столкнулся с нехваткой 140 миллионов доз.

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