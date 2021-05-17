В Індії випустили новий препарат для лікування коронавірусу
В Індії випустили першу партію нового препарату для лікування коронавірусу - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG). Препарат використовують для лікування хворих коронавірусом.
Про це повідомляє агентство " Сіньхуан".
Ліки розроблені Інститутом ядерної медицини і суміжних наук (INMAS)і лабораторією організації оборонних досліджень і розробок (DRDO) спільно з індійською фармацевтичною компанією Dr. Reddy's Laboratories.
Перша партія ліків 2-DG була передана Міністром оборони Індії Раджнатхом Сінгхом міністру охорони здоров'я Харшу Вардхану в Нью-Делі.
Ліки вже схвалено Генеральним контролером з лікарських засобів Індії для екстреного використання.
Нагадавши, паралельно з COVID-19 в Індії починається епідемія ще однієї хвороби-мукормікозу.
А на тлі коронакризису в Індії глобальний механізм забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 зіткнувся з нестачею 140 мільйонів доз.