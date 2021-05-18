В Индии зафиксировали новый рекорд по числу жертв COVID за сутки

Индия пережила новый самый смертоносный день пандемии COVID-19. За последние сутки от болезни погибло 4329 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения Индии.

Общее количество заболевших в Индии превысило отметку в 25 миллионов человек - сейчас там насчитывается 25 230 000 случаев. Число погибших составляет 278 719.

В штате Гуджарат, где проживает премьер-министр Нарендра Моди, зафиксировано 30% увеличения количества инфекций со 2 мая, тогда как общее количество прививок, проведенных в штате на прошлой неделе, составило 1,1 миллиона - половина от общего количества в прошлом месяце.

Шторм осложнил усилия по борьбе с коронавирусом в штате, поскольку прививки были приостановлены на два дня, а больницы ждали резервных генераторов, чтобы обеспечить электроснабжение и дополнительные запасы кислорода.

При этом главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани заявил, что производство и распределение кислорода не нарушено. Из более чем 1400 больниц, предназначенных для лечения COVID-19, об отключении электроэнергии сообщили лишь 16 медучреждений, в 12 больницах свет восстановили, а остальные четыре перешли на резервные генераторы.