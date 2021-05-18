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В Індії зафіксували новий рекорд за кількістю жертв COVID за добу

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Індія, Вівторок 18 травня 2021 12:22
В Індії зафіксували новий рекорд за кількістю жертв COVID за добу Фото: в Індії зафіксували новий рекорд за кількістю жертв COVID (facebook.com/thehindu)
Автор: Андрій Василюк

Індія пережила новий найсмертоносніший день пандемії COVID-19. За останню добу від хвороби загинуло 4329 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я Індії.

Загальна кількість хворих в Індії перевищила позначку в 25 мільйонів осіб - зараз там нараховується 25 230 000 випадків. Кількість загиблих становить 278 719.

У штаті Гуджарат, де проживає прем'єр-міністр Нарендра Моді, зафіксовано 30% збільшення кількості інфекцій з 2 травня, тоді як загальна кількість щеплень, проведених у штаті минулого тижня, становила 1,1 мільйона - половина від загальної кількості минулого місяця.

Шторм ускладнив зусилля щодо боротьби з коронавірусом у штаті, оскільки щеплення були призупинені на два дні, а лікарні чекали резервних генераторів, щоб забезпечити електропостачання та додаткові запаси кисню.

При цьому головний міністр штату Гуджарат Віджай Рупані заявив, що виробництво та розподіл кисню не порушено. З понад 1400 лікарень, призначених для лікування COVID-19, про відключення електроенергії повідомили лише 16 медзакладів, у 12 лікарнях світло відновили, а решта чотири перейшли на резервні генератори.

Нагадаємо, в Індії штат Гуджарат накрив потужний циклон Тауктає, який приніс великі руйнування. Відомо, що він забрав життя щонайменше 12 осіб. Через циклон влада призупинила вакцинацію від коронавірусу.

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