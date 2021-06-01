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В Индии зафиксировали самое низкое число новых случаев COVID с 8 апреля

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Индия, Вторник 01 июня 2021 11:29
В Индии зафиксировали самое низкое число новых случаев COVID с 8 апреля Фото: в Индии сообщили о самом низком числе новых случаев COVID с 8 апреля (twitter.com/msisodia)
Автор: Андрей Василюк

Индия сообщила о самом низком ежедневном приросте новых заболеваний коронавирусом с 8 апреля - 127 510 случаев за последние 24 часа. Количество смертей за сутки достигло отметки в 2795.

Об этом со ссылкой на данные министерства здравоохранения Индии сообщает Reuters.

Сейчас общее количество случаев заболевания в Индии составляет 28,2 миллиона, тогда как число погибших достигло 331895.

Отметим, весной Индия стала своеобразной "горячей точкой" пандемии. Из-за штамма коронавируса с тройной мутацией там ежедневно фиксировали "рекорды" по количеству смертей и новых случаев коронавируса.

В середине мая власти Индии признали факт сброс в реку Ганг тел жертв коронавируса. Правительство объяснило такую тревожную практику бедностью и страхом людей перед болезнью в отдаленных районах страны.

В последнее время ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется.

При этом параллельно с COVID-19 в Индии начинается эпидемия еще одной болезни - мукормикоза.

Мукормикоз распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого количества больных диабетом. На сегодня участились случаи выявления мукормикоза у пациентов с COVID-19. Наиболее частыми признаками болезни являются некротические поражения в носу и на небе, что вызывают боль, лихорадку и гнойные выделения из носа.

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