В Индии заявили о чрезвычайной заразности штамма Delta Plus

Новый штамм коронавируса Delta Plus является чрезвычайно заразным. Подхватить его можно даже если пройти мимо больного человека без маски.

Об этом сообщил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулер, передает India Today.

"Новый вариант коронавируса Delta Plus чрезвычайно заразен, даже прогулка рядом с носителем этого штамма без маски может привести к распространению инфекции",- заявил Рандип Гулер.

По его словам, власти обеспокоены способностью Delta Plus "обходить" иммунитет. Сейчас специалисты изучают новый штамм, чтобы узнать, насколько эффективны против него вакцины.

Сейчас в Индии зафиксировано 22 случая заражения штаммом Delta Plus.