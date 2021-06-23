ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Индии заявили о чрезвычайной заразности штамма Delta Plus

Новина українською →
Индия, Среда 23 июня 2021 13:18
В Индии заявили о чрезвычайной заразности штамма Delta Plus Фото: в Индии заявили о чрезвычайной заразности штамма Delta Plus (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Новый штамм коронавируса Delta Plus является чрезвычайно заразным. Подхватить его можно даже если пройти мимо больного человека без маски.

Об этом сообщил директор Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулер, передает India Today.

"Новый вариант коронавируса Delta Plus чрезвычайно заразен, даже прогулка рядом с носителем этого штамма без маски может привести к распространению инфекции",- заявил Рандип Гулер.

По его словам, власти обеспокоены способностью Delta Plus "обходить" иммунитет. Сейчас специалисты изучают новый штамм, чтобы узнать, насколько эффективны против него вакцины.

Сейчас в Индии зафиксировано 22 случая заражения штаммом Delta Plus.

Напомним, что уже в 9 странах мира обнаружен штамм коронавируса Delta Plus, производный от Delta.

Добавим, что в Украине сейчас нет возможности самостоятельно выявлять "дельта" - штам COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Индия штам заражение
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19