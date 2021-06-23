ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Індії заявили про надзвичайну заразність штаму Delta Plus

Новость на русском →
Індія, Середа 23 червня 2021 13:18
В Індії заявили про надзвичайну заразність штаму Delta Plus Фото: в Індії заявили про надзвичайну заразність штаму Delta Plus (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Новий штам коронавірусу Delta Plus являється надзвичайно заразним. Підхопити його можна навіть якщо пройти повз хвору людину без маски.

Про це повідомив директор Всеіндійського інституту медичних наук Рандіп Гулер, передає India Today.

"Новий варіант коронавируса Delta Plus надзвичайно заразний, навіть прогулянка поруч з носієм цього штаму без маски може призвести до поширення інфекції", - заявив Рандіп Гулер.

За його словами, влада стурбована здатністю Delta Plus "обходити" імунітет. Зараз фахівці вивчають новий штам, щоб дізнатися, наскільки ефективні проти нього вакцини.

Наразі в Індії зафіксовано 22 випадки зараження штамом Delta Plus.

Нагадаємо, що вже в 9 країнах світу виявлено штам коронавірусу Delta Plus, похідний від Delta.

Додамо, що в Україні зараз немає можливості самостійно виявляти "дельта"-штам COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Індія штам заражение
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19