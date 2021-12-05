Индия, Греция, Румыния и четыре штата США: Япония включает новые страны в список ограничений

Япония пополнила список стран, путешественники из которых будут подвергаться более строгим правилам при въезде. На этот раз в список ограничений попали Индия, Греция, Румыния и четыре штата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan times .

Новые ограничения введены правительством в рамках усилий по предотвращению распространения штамма коронавируса "Омикрон". Путешественники из Индии, Греции, Румынии и таких штатов США, как Колорадо, Гавайи, Миннесота и Нью-Йорк должны будут провести три дня из двухнедельного карантинного периода в назначенных правительством учреждениях.

Секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что правительственная целевая группа приняла соответствующее решение, поскольку количество людей, инфицированных новым вариантом коронавируса, увеличивается во всем мире.

Отметим, что ряд стран, включая Австрию, Эквадор и Францию, уже попали в список ограничений из-за штамма "Омикрон". А десятки других стран подвергаются более жестким карантинным требованиям - от путешественников требуют изоляции в назначенных правительством учреждениях в течение 10 дней.