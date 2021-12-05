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Індія, Греція, Румунія і чотири штати США: Японія включає нові країни в список обмежень

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Японія, Неділя 05 грудня 2021 04:14
Індія, Греція, Румунія і чотири штати США: Японія включає нові країни в список обмежень Фото: Японія включає країни в список обмежень через штам "Омікрон" (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Японія поповнила список країн, мандрівники з яких будуть піддаватися більш суворим правилам при в'їзді. Цього разу в список обмежень потрапили Індія, Греція, Румунія і чотири штати США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Нові обмеження введені урядом в рамках зусиль щодо запобігання поширенню штаму коронавірусу "Омікрон". Мандрівники з Індії, Греції, Румунії та таких штатів США, як Колорадо, Гаваї, Міннесота і Нью-Йорк повинні будуть провести три дні з двотижневого карантинного періоду в призначених урядом установах.

Секретар Кабінету Міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що урядова цільова група прийняла відповідне рішення, оскільки кількість людей, інфікованих новим варіантом коронавірусу, збільшується в усьому світі.

Відзначимо, що ряд країн, включаючи Австрію, Еквадор і Францію, вже потрапили в список обмежень через штам "Омікрон". А десятки інших країн піддаються більш жорстким карантинним вимогам - від мандрівників вимагають ізоляції в призначених урядом установах протягом 10 днів.

Також на цьому тижні в країні підтвердили перший випадок захворювання штамом "Омікрон". Це спонукало владу відмовити в повторному в'їзді всім іноземцям, включаючи жителів з довгостроковими візами, які нещодавно побували в будь-якій з 10 африканських країн.

Нагадаємо, що в Японії штаму "Омікрон" присвоїли найвищий рівень небезпеки. Це загрожує новими обмеженнями на в'їзд в країну.

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