Індія, Греція, Румунія і чотири штати США: Японія включає нові країни в список обмежень

Японія поповнила список країн, мандрівники з яких будуть піддаватися більш суворим правилам при в'їзді. Цього разу в список обмежень потрапили Індія, Греція, Румунія і чотири штати США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times .

Нові обмеження введені урядом в рамках зусиль щодо запобігання поширенню штаму коронавірусу "Омікрон". Мандрівники з Індії, Греції, Румунії та таких штатів США, як Колорадо, Гаваї, Міннесота і Нью-Йорк повинні будуть провести три дні з двотижневого карантинного періоду в призначених урядом установах.

Секретар Кабінету Міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що урядова цільова група прийняла відповідне рішення, оскільки кількість людей, інфікованих новим варіантом коронавірусу, збільшується в усьому світі.

Відзначимо, що ряд країн, включаючи Австрію, Еквадор і Францію, вже потрапили в список обмежень через штам "Омікрон". А десятки інших країн піддаються більш жорстким карантинним вимогам - від мандрівників вимагають ізоляції в призначених урядом установах протягом 10 днів.