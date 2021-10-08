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Индия открывается для туристов впервые за полтора года

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Нью-Дели, Пятница 08 октября 2021 13:34
Индия открывается для туристов впервые за полтора года Фото: Индия снова открылась для туристов (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Впервые после полуторагодичного перерыва из-за пандемии COVID Индия открывается для иностранных туристов. Правительство объявило, что начинает выдачу туристических виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сообщается, что иностранцы, которые прибывают чартерными рейсами, смогут попасть в страну с 15 октября. Все остальные на месяц позже - с 15 ноября. Этот шаг следует за ослаблением ограничений для тех, кто приезжает в Индию с дипломатической или студенческой визой.

"Все надлежащие протоколы и нормы, касающиеся COVID-19, о которых время от времени уведомляет Министерство здравоохранения и благополучия семьи, должны соблюдаться иностранными туристами, перевозчиками и всеми другими заинтересованными сторонами", - говорится в заявлении МВД Индии.

Согласно официальным данным, за год до пандемии в 2019 Индия приняла 10,6 млн иностранных туристов. А в 2018 году валютная выручка от туризма составила 28,6 млрд долларов.

Напомним, ранее Индия ввела для граждан Великобритании обязательное тестирование на COVID и 10-дневный карантин по прибытию после того, как Лондон не признал ее вакцину AstraZeneca.

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