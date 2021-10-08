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Індія відкривається для туристів вперше за півтора року

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Нью-Делі, П'ятниця 08 жовтня 2021 13:34
Індія відкривається для туристів вперше за півтора року Фото: Індія знову відкрилася для туристів (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Вперше після півторарічної перерви через пандемію COVID Індія відкривається для іноземних туристів. Уряд оголосив, що починає видачу туристичних віз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Повідомляється, що іноземці, які прибувають чартерними рейсами, зможуть потрапити до країни з 15 жовтня. Всі інші на місяць пізніше - з 15 листопада. Цей крок слідує за послабленням обмежень для тих, хто приїжджає до Індії з дипломатичною або студентською візою.

"Всі належні протоколи і норми, що стосуються COVID-19, про які час від часу повідомляє Міністерство охорони здоров'я і благополуччя сім'ї, повинні дотримуватися іноземними туристами, перевізниками і всіма іншими зацікавленими сторонами", - йдеться в заяві МВС Індії.

Згідно з офіційними даними, за рік до пандемії в 2019 Індія прийняла 10,6 млн іноземних туристів. А в 2018 році валютна виручка від туризму склала 28,6 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше Індія запровадила для громадян Великобританії обов'язкове тестування на COVID і 10-денний карантин по прибуттю після того, як Лондон не визнав її вакцину AstraZeneca.

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