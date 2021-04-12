Индия приостановила экспорт лекарства от коронавируса

Индия приостановила экспорт лекарства, применяемого при лечении от коронавируса. Это произошло из-за роста заболеваемости COVID-19 в Индии и увеличения на его спроса по всей стране.

Об этом говорится в заявлении властей Инди и, которое обнародовало правительство.

11 апреля в Индии зафиксировано 11,08 млн. новых случаев заболевания и они непрерывно растут. Это привело к внезапному всплеску спроса на инъекционный препарат Ремдесивир, который используется для лечения пациентов с COVID.

Правительство прогнозирует дальнейшее увеличение спроса это препарата по стране. Именно по этой причине решили приостановить его экспорт из Индии.

"Правительство Индии запретило экспорт инъекционного Ремдесивира и его активных фармацевтических ингредиентов до тех пор, пока ситуация не улучшится", - говорится в заявлении.

Теперь там делают все возможное, чтобы облегчить доступ к препарату в больницах, пока не удастся побороть волну коронавируса.