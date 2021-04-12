Індія призупинила експорт ліків від коронавірусу

Індія призупинила експорт ліки, застосовуваного при лікуванні від коронавірусу. Це сталося через зростання захворюваності COVID-19 в Індії й збільшення на нього попиту по всій країні.

Про це йдеться у заяві уряду Індії , яке оприлюднило уряд.

11 квітня в Індії зафіксовано 11,08 млн. нових випадків захворювання і вони безперервно ростуть. Це призвело до раптового сплеску попиту на ін'єкційний препарат Ремдесивир, який використовується для лікування пацієнтів з COVID.

Уряд прогнозує подальше збільшення попиту цього препарату по країні. Саме з цієї причини вирішили призупинити його експорт з Індії.

"Уряд Індії заборонив експорт ін'єкційного Ремдесивира і його активних фармацевтичних інгредієнтів до тих пір, поки ситуація не покращиться", - йдеться в заяві.

Тепер там роблять все можливе, щоб полегшити доступ до препарату в лікарнях, поки не вдасться подолати хвилю коронавірусу.