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Індія призупинила експорт ліків від коронавірусу

Новость на русском → Індія, Понеділок 12 квітня 2021 06:09
Індія призупинила експорт ліків від коронавірусу Фото: в Індії погіршилася ситуація з COVID-19 (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Індія призупинила експорт ліки, застосовуваного при лікуванні від коронавірусу. Це сталося через зростання захворюваності COVID-19 в Індії й збільшення на нього попиту по всій країні.

Про це йдеться у заяві уряду Індії, яке оприлюднило уряд.

11 квітня в Індії зафіксовано 11,08 млн. нових випадків захворювання і вони безперервно ростуть. Це призвело до раптового сплеску попиту на ін'єкційний препарат Ремдесивир, який використовується для лікування пацієнтів з COVID.

Уряд прогнозує подальше збільшення попиту цього препарату по країні. Саме з цієї причини вирішили призупинити його експорт з Індії.

"Уряд Індії заборонив експорт ін'єкційного Ремдесивира і його активних фармацевтичних інгредієнтів до тих пір, поки ситуація не покращиться", - йдеться в заяві.

Тепер там роблять все можливе, щоб полегшити доступ до препарату в лікарнях, поки не вдасться подолати хвилю коронавірусу.

Нагадаємо, в Індії зіткнулася з четвертою хвилею коронавірусу. Це може вплинути на постачання вакцин в інші країни світу.

Раніше повідомлялося, що в Індії розслідують безпеку вакцин від коронавірусу, якими будуть прищеплювати населення. Зокрема, будуть досліджувати можливість появи тромбозу.

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