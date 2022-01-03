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Индия усилила ограничения и вакцинацию из-за всплеска COVID-19

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Индия, Понедельник 03 января 2022 23:47
Индия усилила ограничения и вакцинацию из-за всплеска COVID-19 Фото: Индия усиливает меры по борьбе с COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Индия борется с всплеском заболеваемости COVID-19. Власти усилили борьбу с вирусом по все фронтам, начиная от вакцинации жителей и заканчивая карантинными ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

С 3 января в Индии начали вакцинировать подростков с 15 до 18 лет. В школах и других учебных заведениях обустроили в центры вакцинации. Подростков прививают вакциной местного производства Covaxin, поскольку это единственная вакцина, разрешенная для экстренного использования этой возрастной группы.

По состоянию на вторую половину дня уже более 450 тысяч подростков в Индии получили свою первую прививку. В целом, по данным ЮНИСЕФ, в Индии проживают больше всего подростков в мире - около 253 миллионов. Из них 74 миллиона принадлежат к возрастной группе 15-18 лет.

Кроме того, со следующей недели в стране введут бустерные прививки для медиков и людей старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.

Также в крупнейших городах Индии ужесточились карантинные ограничения. К примеру, в Нью-Дели и Бангалоре ввели комендантский час с 22:00. Бары и рестораны могут работать только при 50 процентах загруженности помещений.

В Мумбаи запретили публичные собрания более четырех человек с 21:00 до 6:00 утра и ограничили проведение свадебных церемоний до 50 гостей.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 33 750 новых случаев коронавируса. Общее количество зафиксированных случаев "Омикрона" в Индии составило 1700 человек.

Напомним, что 1 января в Индии зафиксировали 2716 случаев коронавируса. Число заболевших растет каждый день.

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