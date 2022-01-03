Индия усилила ограничения и вакцинацию из-за всплеска COVID-19

С 3 января в Индии начали вакцинировать подростков с 15 до 18 лет. В школах и других учебных заведениях обустроили в центры вакцинации. Подростков прививают вакциной местного производства Covaxin, поскольку это единственная вакцина, разрешенная для экстренного использования этой возрастной группы.

По состоянию на вторую половину дня уже более 450 тысяч подростков в Индии получили свою первую прививку. В целом, по данным ЮНИСЕФ, в Индии проживают больше всего подростков в мире - около 253 миллионов. Из них 74 миллиона принадлежат к возрастной группе 15-18 лет.

Кроме того, со следующей недели в стране введут бустерные прививки для медиков и людей старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями.

Также в крупнейших городах Индии ужесточились карантинные ограничения. К примеру, в Нью-Дели и Бангалоре ввели комендантский час с 22:00. Бары и рестораны могут работать только при 50 процентах загруженности помещений.

В Мумбаи запретили публичные собрания более четырех человек с 21:00 до 6:00 утра и ограничили проведение свадебных церемоний до 50 гостей.

За прошедшие сутки в стране зафиксировали 33 750 новых случаев коронавируса. Общее количество зафиксированных случаев "Омикрона" в Индии составило 1700 человек.