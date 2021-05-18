Индийская Biological E. будет производить вакцину Johnson & Johnson параллельно с собственной

Индийская компания Biological E. будет производить вакцину против коронавируса компании Johnson & Johnson . Предполагается параллельное изготовление собственной вакцины, которая пока не прошла всех клинических испытаний.

По его мнению, это может увеличить общие поставки вакцины по стране на фоне дефицита.

"Инфраструктура и заводы полностью отделены для обоих продуктов, и мы будем производить их независимо друг от друга", - сказал Датла, отказавшись уточнять любые сроки или другие детали.

В феврале компания сообщала, что планирует производить около 600 миллионов доз вакцины J&J ежегодно. Однако правительство Индии пока не учло производство этих препаратов в списке вакцин, опубликованном на прошлой неделе.

В прошлом месяце J&J заявила, что просила разрешения на проведение местного клинического испытания в Индии для своей однодозовой вакцины.

Компания Biological E. базирующаяся в городе Хайдарабад на юге Индии, также планирует производить от 75 до 80 миллионов доз в месяц собственной вакцины с августа. Препарат был разработан в Медицинском колледже Бэйлора в Хьюстоне и компанией Dynavax Technologies Corp. В марте США заявили, что будут финансировать усилия компании Biological E. относительно производства по меньшей мере 1 миллиарда доз вакцин против COVID-19 до конца 2022 года.